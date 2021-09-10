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Xiaomi начала блокировать «серые» смартфоны

Жители Кубы, Ирана и других стран обвинили Xiaomi в блокировке «серых» смартфонов
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Фото: Abhishek N. Chinnappa / Reuters

Некоторые жители Кубы, Ирана и других стран рассказали, что их смартфоны Xiaomi оказались заблокированными. Об этом сообщает испаноязычное издание Xiaomi Adictos.

Жалобы на технику китайского бренда появились на Reddit. Посетители площадки рассказали, что компания может заблокировать устройства при использовании их на территории государства, для которого они не были произведены. «Я живу на Кубе, и, насколько мне известно, это происходит только в этой стране», — отметил пользователь под ником yn4v4s. Автор рассказал, что приобрел телефон в России, однако после того, как начал пользоваться им на родине, девайс заблокировался.

Экран смартфона стал черным, и на нем появилось изображение замочка с сообщением о том, что телефон не сертифицирован для использования в данном регионе. «Телефоны Xiaomi очень популярны на Кубе, ими пользуется много людей, в том числе и я. И как теперь быть?» — посетовал обладатель «серого» устройства.

По словам журналистов, телефоны китайской компании также оказались заблокированы у потребителей из Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана. Все эти страны объединяет то, что Xiaomi не присутствует на их рынках и не выпускает свою технику.

«На данный момент неизвестно, является ли это единичными случаями или Xiaomi начнет блокировать смартфоны по всему миру», — подытожили авторы.

В начале 2020 года пользователи телевизоров Samsung из России сообщили, что смарт-функции их устройств оказались заблокированными. В компании объяснили, что под блокировку может попасть техника, ввезенная в страну с нарушением таможенных правил.

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