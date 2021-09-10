Телевизоры Xiaomi атаковала реклама

Пользователи телевизоров Xiaomi пожаловались на большое количество рекламы в прошивке устройств. Об этом сообщает издание GizmoChina.

По словам журналистов, в целях получения дополнительной прибыли с каждой проданной модели Xiaomi внедряет в ОС для своих телевизоров функцию отображения рекламы. Таким образом ей удается сохранять приемлемую для потребителя стоимость продукции. Многие китайские пользователи сообщили, что их не устраивает большое количество рекламных блоков. По словам владельцев телевизоров, реклама атаковывает их в меню, при включении и выключении устройства.

В ходе недавно проведенной сессии вопросов и ответов с командой Xiaomi TV пользователи выразили представителям компании свое недовольство. В корпорации ответили, что «прилагают все усилия, чтобы максимально сбалансировать рекламу и пользовательский опыт для лучшего обслуживания».

Как заметили авторы, помимо рекламы в меню, в оболочке MIUI для телевизоров демонстрируются баннеры и всплывающие окна. «Это может сделать навигацию по пользовательскому интерфейсу неудобной», — подчеркнули журналисты. Практика внедрения рекламы в ПО для телевизоров Xiaomi на данный момент применяется только для местного рынка.

Многие производители гаджетов транслируют рекламу в своих устройствах в целях получения дополнительного дохода. В начале года стало известно, что баннерная реклама появится в приложении App Store на iPhone.