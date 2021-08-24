Samsung пошутила над Стивом Джобсом в рекламе

Samsung высмеяла умершего в 2011 году основателя Apple Стива Джобса. Об этом сообщает издание Neowin.

В приложении Samsung для тестирования оболочки One UI на iPhone появилось упоминание Джобса. В нем говорилось, что все устройства корейской компании уникальны и «ни один владелец водолазки не должен диктовать, как будет выглядеть ваш телефон». Одним из первых на отсылку к Стиву Джобсу обратил внимание пользователь Twitter под ником _YahiaSayed_, который заявил, что подобные шутки неуместны.

«Samsung зашла слишком далеко. Такой вид маркетинга — худший из тех, что я когда-либо видел», — написал пользователь. По его словам, высмеивать покойного человека из-за того, что он является основателем компании-конкурента, низко.

По словам журналистов, прямого упоминания Джобса в приложении iTest нет, однако косвенное описание является довольно прямолинейным и напоминает о любви предпринимателя к водолазкам. «Мы говорим о человеке, которого больше нет, но он все еще остается одним из самых ярких персон во всей индустрии высоких технологий», — отметили авторы.

Стив Джобс и Стив Возняк основали компанию Apple 1 апреля 1976 года. Джобс скончался от продолжительной болезни 5 октября 2011 года.

Это не первый случай, когда Samsung упоминает Apple в своей рекламе. В конце мая корейская корпорация сравнила флагманские смартфоны Galaxy S21 Ultra и iPhone 12 Pro Max, отметив посредственное качество съемки на камеру телефона конкурента.