Samsung высмеяла хейтеров в рекламе смартфонов

Samsung выпустила рекламу нового смартфона Galaxy Z Fold3, в которой посмеялась над критиками. Об этом сообщает издание SamMobile.

В коротком ролике, который доступен в Twitter-аккаунте американского подразделения Samsung, компания процитировала критический комментарий с Reddit. Публикация касалась выпущенного в 2020 году складного смартфона Galaxy Z Fold 2. «Это самый худший телефон из тех, что у меня был. Я боюсь использовать свой смартфон на людях, потому что на меня странно смотрят», — говорил пользователь под ником flamo-damo. Посетитель площадки отмечал, что у него возникла зависимость: ему постоянно хочется складывать и раскладывать аппарат, хлопая половинками устройства.

Маркетологи Samsung обратили внимание на комментарий и частично процитировали его в рекламе нового складного смартфона — преемника Galaxy Z Fold 2. В компании сделали акцент на фразе «Самый худший телефон». По мнению журналистов, таким образом Samsung одновременно обратила внимание на некритичную проблему складных устройств и посмеялась над хейтерами.

Также авторы заметили, что перед съемкой рекламы представители Samsung договорились с пользователем flamo-damo об использовании его комментария при продвижении своих новых продуктов. «Я подумал, что это очень круто, ведь со мной связалась огромная компания», — заявил пользователь.

Корейская корпорация нередко запускает посвященные конкурентам и их продукции рекламные кампании. В мае Samsung сравнила на видео камеру Galaxy S21 Ultra и iPhone 12 Pro Max, подчеркнув слабые стороны флагмана Apple.