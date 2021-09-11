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Ликсутов поздравил москвичей с Днем города и рассказал о новой Тройке

заместитель мэра столицы по транспорту Максим Ликсутов поздравил москвичей с Днем города
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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В честь 874-го дня рождения Москвы Дептранс запускает новую AR-«Тройку» в сотрудничестве с Третьяковской галереей. Об этом заявил заместитель мэра столицы по транспорту Максим Ликсутов.

На новой карте Тройка размещена оживающая картина «Тверской бульвар» знаменитого авангардиста Аристарха Лентулова. Саму картину можно увидеть в Третьяковке на Крымском валу.

«День города — особый праздник для всех москвичей. «Тройка» с дополненной реальностью — один из наших подарков жителям города», — отметил Максим Ликсутов.

В рамках торжеств, посвященных Дню города, президент России Владимир Путин выступил в концертном зале «Зарядье» с поздравлением жителям российской столицы.

Также мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что для всех пассажиров в День города, 11 сентября, проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) будет бесплатным. Кроме того, он отметил, что в Москве в этом году запланированы достаточно скромные мероприятия к этому празднику.

Накануне мэр столицы сообщал, что в Москве в этом году будут достаточно скромные мероприятия ко Дню города. Так, планируется концерт в парке «Зарядье», уже идущий фестиваль «Цветочный джем» и праздничный фейерверк. Город будет украшен, однако каких-то «больших концертов» не планируется, сказал мэр.

День города в Москве отмечается 11 и 12 сентября. В рамках празднования дня города в парках и скверах пройдут локальные праздничные мероприятия. Также состоятся концерты в домах культуры, театрах, в парке «Зарядье». В городе работает 35 фестивальных площадок, где можно попробовать оригинальные блюда, необычные сорта мороженого и варенья, посмотреть на инсталляции цветов и деревьев. Более 80 музеев и выставочных центров открыты для бесплатного посещения при самостоятельном осмотре экспозиции.

В парке «Останкино» 11 сентября пройдут детские мастер-классы по катанию на скейтбордах, самокатах и беговелах. В этот же день на Площади Промышленности состоится Кубок ВДНХ по экстремальным видам спорта.

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