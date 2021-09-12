Умерла исполнительница песни Yes Sir, I Can Boogie

Умерла одна из участница вокального дуэта Baccara Мария Мендиола. Сообщение об этом опубликовано в официальном Instagram аккаунте дуэта.

Певица скончалась в возрасте 69 лет в Мадриде. Причины смерти исполнительницы не называются. «Она ушла от нас сегодня», — сказано в сообщении.

Мария Мендиола и Майте Матеос образовали дуэт в 1970-х. Изначально они исполняли хиты Boney M, ABBA и Донны Саммер.

Популярность группе 1980-х принесла песня «Yes Sir, I Can Boogie». Они записали свой хит в 1977 году. Трек возглавил мировые чарты. Песня заняла седьмое место в рейтинге самых продаваемых записей в мире. Группа попала в книгу рекордов Гиннесса, продав 16 миллионов копий пластинки с синглом.

Дуэт представлял Люксембург на Евровидении 1978 года и занял седьмое место.