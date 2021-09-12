Рудковскую уличили в ношении копий брендовых нарядов Николь Кидман

Российского продюсера Яну Рудковскую уличили в ношении копий нарядов знаменитостей. Актер и блогер Станислав Садальский в своем Instagram-аккаунте рассказал, что специалисты в мире моды сравнили платье Рудковской с аналогичным нарядом голливудской актрисы Николь Кидман и пришли к выводу, что продюсер купила дешевую подделку.

«Я полностью на стороне красавицы и умницы Рудковской. Она не была бы так богата, если бы не умела чуточку экономить... Если почти не видно разницы, то зачем платить больше?» — написал Садальский. Он отметил, что Кидман приобрела свой наряд в бутике Valentino, а вот где купила платье российский продюсер — неизвестно.

Пост актера с фотографиями Яны Рудковской и Николь Кидман в похожих платьях набрал больше 13 тысяч лайков. Некоторые подписчики шоумена согласились с его словами, другие же высказали иную точку зрения. Например, пользователь под ником tavlaga85 написала следующее: «Вещи для подиума часто отличаются от аналогичных для продажи, платье ручного шитья, они не могут быть на 100 процентов идентичные». А zhezlovairina подтвердила, что наряды никогда не будут одинаковыми, так как это ручная работа.

Ранее Яна Рудковская поделилась новыми снимками с отдыха и разочаровала подписчиков. 46-летняя знаменитость сфотографировалась на борту яхты, сидя на разноцветном пледе французского модного дома Dior и в слитном купальнике с принтом в технике тай-дай (неравномерное окрашивание ткани с помощью скручивания, сжатия и прошивания — прим. «Ленты.ру») того же бренда. Ее образ дополнили квадратные солнцезащитные очки.