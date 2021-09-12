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Предложение перевести украинский язык на латиницу назвали глупостью

В Госдуме посчитали глупостью предложение перейти с кириллицы на латиницу на Украине
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фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

В Госдуме прокомментировали предложение перевести украинский язык на латиницу и назвали подобную инициативу глупостью. Таким мнением в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Глупость полная, они сами себе противоречат. Они говорили, что они зачинатели государственности российской. По их логике, кириллица возникла на Украине, в Киеве. Они что, отказываются от своей украинскости, русскости, если они хотят перейти на чужую письменность?» — поинтересовался он. Калашников также добавил, что это все равно как если бы англичане перешли на французский язык.

За отказ от кириллицы выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он добавил, что поддерживает хождение на Украине двух языков — украинского и английского. «Английский язык должен быть обязательно. Потому что если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык — это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все».

В ответ на это член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что переход на латиницу не сможет помочь Украине. Сенатор также напомнил, что поляки ранее навязывали украинцам латиницу. «А как же "тысячелетняя украинская культура"? Под нож ее? Как же незалежность? Гордость за свой язык?» — задался вопросами Пушков.

Украина — не первая страна постсоветского пространства, которая задумалась о переходе на латиницу. В октябре 2017 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. В 2020-м, занявший место главы государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход будет идти постепенно и без искусственного ускорения.

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Предыстория: На Украине предложили перейти на латиницу
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