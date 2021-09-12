Мир
 
Последние новости
В Белоруссии рассказали о встрече Путина и Лукашенко
Россиянам назвали опасный для инвестирования продукт
Москвичка открыла бутылку шампанского бокалом и покорила Instagram 
Украинский посол в Польше призвал избавиться от границы между странами
Российским банкам запретили забирать алименты в счет долгов
На Украине семиклассника парализовало после укуса клеща
Япония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Современную защиту для танков проверили на взрыв и показали на видео
Фото Загитовой в шубе за 650 тысяч рублей вызвало вопросы у фанатов
Володин отреагировал на заявление Зеленского о полномасштабной войне с Россией
Новости партнеров
Прослушать новость

Иран обвинили в обучении террористов из Сирии, Ирака и Йемена

Глава Минобороны Израиля: Иран занимается обучением террористов из Сирии, Ливии и Ирака
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц обвинил Иран в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке руками обученных боевиков из Сирии, Ирака и Йемена. Его цитирует Reuters.

По словам Ганца, Тегеран занимается обучением террористов: в основном оно касается того, как управляться с беспилотниками. Учения якобы проходят на базе в аэропорту города Кашен недалеко от Исфахана.

Глава израильского Минобороны также уверен, что Иран пытается передать технологии, которые позволят боевикам в секторе Газа производить беспилотники. Ганц заявил, что у него есть доказательства таким доводам, а именно спутниковые снимки. Их министр не предоставил.

В начале августа глава Минобороны даже пригрозил Ирану войной из-за атаки на нефтяной танкер Mercer Street у берегов Омана. Хотя Тегеран не признался в причастности к происшествию с Mercer Street, Великобритания, США и Израиль считают его виновным. Действия Ирана в регионе Персидского залива назвали дестабилизирующими. Россия отметила, что подобные заявления безосновательны до тех пор, пока не будут приведены ясные доказательства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Израиль пригрозил Ирану войной из-за танкера
У берегов ОАЭ захватили танкер
Стало известно о смертельном нападении на израильский нефтяной танкер