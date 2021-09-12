Иран обвинили в обучении террористов из Сирии, Ирака и Йемена

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц обвинил Иран в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке руками обученных боевиков из Сирии, Ирака и Йемена. Его цитирует Reuters.

По словам Ганца, Тегеран занимается обучением террористов: в основном оно касается того, как управляться с беспилотниками. Учения якобы проходят на базе в аэропорту города Кашен недалеко от Исфахана.

Глава израильского Минобороны также уверен, что Иран пытается передать технологии, которые позволят боевикам в секторе Газа производить беспилотники. Ганц заявил, что у него есть доказательства таким доводам, а именно спутниковые снимки. Их министр не предоставил.

В начале августа глава Минобороны даже пригрозил Ирану войной из-за атаки на нефтяной танкер Mercer Street у берегов Омана. Хотя Тегеран не признался в причастности к происшествию с Mercer Street, Великобритания, США и Израиль считают его виновным. Действия Ирана в регионе Персидского залива назвали дестабилизирующими. Россия отметила, что подобные заявления безосновательны до тех пор, пока не будут приведены ясные доказательства.