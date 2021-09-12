Журналисты рассказали об излечившем девочку Кораном Кадырове

Телеканал НТВ рассказал историю девочки Саши Писаренко, которая болела нарколепсией. Журналисты передачи «Новые русские сенсации» поведали о помощи главы Чечни Рамзана Кадырова и о чтении Корана возле тяжелобольного ребенка.

Мать девочки отметила, что ей звонил Кадыров, приглашал ее в Грозный и предупреждал, что ребенка будут лечить нетрадиционной медициной. Женщина не знала, кто такой Кадыров, но когда она начала искать его в интернете «на нее смотрел образ, который привиделся в забытьи ее тяжелобольной дочери». «Мам, не переживай, нам поможет дяденька в шапочке с бусами», — вспоминает свои слова Александра Писаренко.

В итоге семья согласилась приехать из Читы в Грозный, несмотря на предупреждения врачей. В самолете девочке стало плохо. Мать уверена, что против ее выздоровления были сверхъестественные силы. «Это вот ей не давал джин. Это я поняла потом, когда ее лечили. Он ее разрывал, он (джин) хотел, чтобы она умерла в самолете и не прилетела в Грозный», — уверена женщина.

Бороться с загадочным заболеванием стали с помощью веры, передает НТВ. «Сашу положили на кушетку, завернули в голубую простынь, открыли лицо, у нее было открыто одно ухо. И он (Рамзан Кадыров) возле нее присел и читал ей так громко.. так громко...чтение Корана», — рассказала мать.

В репортаже приведены несколько кадров, но рядом с лежащей девочкой сидит другой мужчина, кто именно — не уточняется. Непосредственно чтение Корана на видео не снято. Глава Чечни появляется в следующей сцене около раковины. «Мы с Рамзаном Ахматовичем выкинули мои таблетки», — вспоминала Александра.

Через 10 лет после начала лечения с Саши Писаренко сняли все диагнозы. В СМИ девочку окрестили «спящей красавицей» и «маленькой Вангой». Среди прочего, утверждает НТВ, она предсказала падение челябинского метеорита и бегство беженцев в ЕС. «Мне приснился сон. 2018 год, были такие страшные морозы, что люди выходили из дома и замерзали, падали. 2030 год, была наша планета, щель и через нее огненный мост, все проходили с одной стороны на другую. Жители другой планеты помогали нам переходить через этот мостик и щель», — рассказывала Саша забайкальскому порталу Zab.ru.

В 2011 года газета «Экстра», выходящая в Забайкальском крае, учредила премию «Народный герой». В числе претендентов был Кадыров за помощь в лечении девочки, в итоге премию присудили ему.