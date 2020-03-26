Кадыров помог россиянам выбраться из ОАЭ

Глава Чечни Рамзан Кадыров договорился с властями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) об эвакуации россиян, застрявших в стране из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российским авиакомпаниям.
Отмечается, что с просьбой помочь в получении разрешения на вывоз двух тысяч российских граждан к Кадырову обратились представители Росавиации. Переговоры с руководством ОАЭ прошли в среду, 25 марта, и они дали одобрение на эвакуацию туристов. Росавиация также отметила большой вклад посольства России в ОАЭ в решении этого вопроса.
С 24 марта аэропорты Абу-Даби и Дубая приостановили прием и отправку всех рейсов в рамках борьбы с распространением коронавируса. На следующий день, 25 марта, власти ОАЭ не пустили в страну самолет «Победы», летевший в Дубай для эвакуации российских граждан. В итоге лайнеру, который должен был забрать 190 человек, пришлось приземлиться в Махачкале.
За прошедшую неделю в Россию вывезли более 15 тысяч туристов из стран со сложной или чрезвычайной ситуацией с коронавирусом: Болгарии, Венгрии, Индии, Индонезии, Кипра, Молдавии, Испании, Франции и Черногории.
Кадырову за последние несколько лет удалось наладить дружеские отношения с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бин Зайдом, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, принцами королевской семьи в Бахрейне, с эмиром Катара и семьей короля Иордании. В марте в США заявили, что отслеживают «растущие связи» Кадырова с ОАЭ и другими ближневосточными государствами и продолжат сбор данных о характере предпринимательской деятельности политика и его окружения за пределами России.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения