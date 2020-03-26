Кадыров помог россиянам выбраться из ОАЭ

Глава Чечни Рамзан Кадыров договорился с властями Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) об эвакуации россиян, застрявших в стране из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российским авиакомпаниям.

Отмечается, что с просьбой помочь в получении разрешения на вывоз двух тысяч российских граждан к Кадырову обратились представители Росавиации. Переговоры с руководством ОАЭ прошли в среду, 25 марта, и они дали одобрение на эвакуацию туристов. Росавиация также отметила большой вклад посольства России в ОАЭ в решении этого вопроса.

Материалы по теме «Только русские были спокойны» Застрявшие в море из-за коронавируса россияне — о карантине, панике и возвращении домой

С 24 марта аэропорты Абу-Даби и Дубая приостановили прием и отправку всех рейсов в рамках борьбы с распространением коронавируса. На следующий день, 25 марта, власти ОАЭ не пустили в страну самолет «Победы», летевший в Дубай для эвакуации российских граждан. В итоге лайнеру, который должен был забрать 190 человек, пришлось приземлиться в Махачкале.

За прошедшую неделю в Россию вывезли более 15 тысяч туристов из стран со сложной или чрезвычайной ситуацией с коронавирусом: Болгарии, Венгрии, Индии, Индонезии, Кипра, Молдавии, Испании, Франции и Черногории.

Кадырову за последние несколько лет удалось наладить дружеские отношения с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бин Зайдом, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, принцами королевской семьи в Бахрейне, с эмиром Катара и семьей короля Иордании. В марте в США заявили, что отслеживают «растущие связи» Кадырова с ОАЭ и другими ближневосточными государствами и продолжат сбор данных о характере предпринимательской деятельности политика и его окружения за пределами России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!