Суд над бывшим сенатором Арашуковым отложили в третий раз из-за неявки присяжных

Мосгорсуд перенес на 5 октября формирование коллегии присяжных для рассмотрения уголовного дела бывшего сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в участии в преступном сообществе и убийствах. Об этом «Ленте.ру» сообщил адвокат Владимир Постанюк.

По его словам, это уже третья попытка провести отбор присяжных. В понедельник, 13 сентября, на заседание пришли 24 кандидата, но их количества недостаточно для состава коллегии из восьми основных заседателей, поэтому суд не смог ее сформировать. На прошлое заседание не явилось ни одного человека, отметил защитник.

По делу Арашукова проходит 20 фигурантов, в том числе его отец Рауль Арашуков. Их вместе с четырьмя обвиняемыми будут судить в Мосгорсуде, остальных 14 — в Преображенском районном суде столицы.

Рауль Арашуков и его сын, бывший сенатор Рауф Арашуков, задержаны в январе 2019 года. По версии следствия, Арашуков-старший создал ОПГ с целью хищения газа у «Газпрома». Им и еще восьми бывшим руководителям региональных отделений компании предъявили обвинения в хищении природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей. Их также обвиняют в организации убийств в 2010 году в городе Черкесске представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова.