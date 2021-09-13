Предсказан катастрофический дефицит воды в России

Европейскую часть России может ждать катастрофический дефицит воды. Избежать этого возможно, лишь приняв меры, заявил член-корреспондент РАН, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в своем комментарии «Парламентской газете».

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В то время как на расположенную за Уралом часть России приходится 80 процентов немалого — Россия на втором месте после Бразилии — валового запаса пресной воды, оставшаяся часть приходится на территорию, где сосредоточены 80 процентов населения и хозяйства, отметил ученый. Если не принимать мер, к 2035 году в европейской части России неминуемо сложится катастрофическая ситуация с водой, предсказал Данилов-Данильян. В зоне риска в первую очередь — Крым, Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Ростовская, Волгоградская, Курганская и Оренбургская области.

Основными факторами потери воды ученый назвал глобальное потепление, приводящее к чрезмерному испарению с водоемов, и антропогенный фактор: около трети из забираемого объема воды возвращается обратно загрязненной. От первого особенно страдает Дон, питание которого в основном приходится на засыхающие из-за изменения климата степи.

По мнению Данилова-Данильяна, спасти ситуацию могут установка новых оросительных систем и более рациональное потребление воды в сельском хозяйстве. Решить проблему водоснабжения Крыма поможет срочный капитальный ремонт водохранилищ и водоводов, подчеркнул ученый.