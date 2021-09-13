В Минфине заявили о росте доходов в большинстве регионов России

Замминистра финансов Горнин: большинство регионов России выйдут из кризиса в 2021 году

Первый заместитель министра финансов Леонид Горнин заявил, что большинство регионов России постепенно выходят из кризиса и имеют положительную динамику темпа роста собственных доходов. Его слова передают «Известия».

По словам Горнина, в нынешнем году этот показатель значительно превысит запланированные значения. Дефицитных регионов будет не больше 25% в целом, считает специалист.

«Уверен, что за счет перевыполнения доходной части, по консервативным оценкам, оно составит порядка 1,2 триллионов рублей — большинство субъектов свои бюджеты выполнят сбалансированно», — сообщил он. В отношении дефицитных регионов Горнин предложил «находить источники, возможности и подходы», действуя сообща.

При этом в 2020 году, по данным ведомства, дефицитным оказался каждый второй регион. Превышение расходов над доходами бюджетов российских субъектов составило 676,6 миллиардов рублей, что стало рекордом с 2006 года. В результате 57 из 85 субъектов России завершили год с дефицитом.

Ранее замглавы минфина Алексей Моисеев сообщил, что в России приготовились разрешить приватизацию никому не нужных объектов. По его словам, на данный момент власти готовы отдать в частные руки только никому не нужные объекты — полуразрушенные здания, заброшенные участки, давно брошенные промышленные объекты.