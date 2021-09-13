Путин поручил ежегодно выделять миллиарды рублей на охрану лесов от пожаров

Путин поручил ежегодно выделять регионам на охрану лесов от пожаров не менее 8 млрд рублей

Президент России Владимир Путин поручил правительству ежегодно выделять регионам дополнительно не менее 8 миллиардов рублей на охрану лесов от пожаров. Об этом говорится в списке поручений по итогам второго этапа съезда партии «Единая Россия». Перечень опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить выделение субъектам Российской Федерации из федерального бюджета дополнительно не менее 8 миллиардов рублей ежегодно на охрану лесов от пожаров», — говорится в публикации.

Соответствующие доклады должны быть предоставлены до 1 ноября 2021 года, далее — ежегодно.

24 августа президент поручил выделить регионам 24 миллиарда рублей на ликвидацию бушующих лесных пожаров.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что большое количество лесных пожаров в России случается по вине тех, кто ходит в леса за грибами и ягодами. По его мнению, региональным властям необходимо объяснять населению, что открытый огонь — это враг леса. Он добавил, что площадь лесных пожаров в России этим летом превысила 8 миллионов гектаров. Наиболее напряженная ситуация сложилась в Якутии и Иркутской области.

