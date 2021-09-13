Российский губернатор не дождался ни одной маршрутки на остановке

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов решил проверить работу общественного транспорта, но не дождался ни одной маршрутки. Об этом он сообщил в Instagram.

Ранее в ходе «Прямого разговора» российская школьница пожаловалась Осипову, что каждое утро ей приходится ждать автобуса на остановке по полчаса.

«Эвелина, дорогие горожане, мы по вашему обращению приехали на конечную остановку маршрута №35. Простояли здесь и видим, что маршрутки не ходят», — рассказал губернатор.

Он также отметил, что поручит наказать «тех бессовестных людей, которые попали на эти маршруты и ничего не делают, чтобы обслуживать нормальным образом горожан».

Ранее стало известно, что губернатора Приморского края Олега Кожемяко на стройке встретил пьяный сторож. Он сообщил, что «строители на месте, работают», а потом не смог устоять на ногах и упал.