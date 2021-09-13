Россия
 
Последние новости
Мишустин объяснил отмену обязательного техосмотра в России
Генконсульство уточнило информацию о россиянах в разбившемся в Турции автобусе
У вовлекавших школьниц в проституцию сутенеров изъяли коллекцию дорогих часов
В Рособрнадзоре рассказали о формате ЕГЭ в 2022 году
Лукашенко рассказал о военной угрозе со стороны Украины
Ким Кардашьян в глухой балаклаве стала мемом в соцсетях
В парламенте Литвы захотели отправить постоянного представителя в Конгресс США
Предсказан катастрофический дефицит воды в России
Неизвестный попытался изнасиловать россиянку в лифте 
В русскоговорящем районе крупнейшего города США обнаружили странный феномен
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский губернатор не дождался ни одной маршрутки на остановке

Губернатор Забайкальского края Осипов проверил работу транспорта после жалобы школьницы
Перейти в «Мою Ленту»

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов решил проверить работу общественного транспорта, но не дождался ни одной маршрутки. Об этом он сообщил в Instagram.

Ранее в ходе «Прямого разговора» российская школьница пожаловалась Осипову, что каждое утро ей приходится ждать автобуса на остановке по полчаса.

Как Россия помешалась на простых пацанах и полюбила эмо
Читать

«Эвелина, дорогие горожане, мы по вашему обращению приехали на конечную остановку маршрута №35. Простояли здесь и видим, что маршрутки не ходят», — рассказал губернатор.

Он также отметил, что поручит наказать «тех бессовестных людей, которые попали на эти маршруты и ничего не делают, чтобы обслуживать нормальным образом горожан».

Ранее стало известно, что губернатора Приморского края Олега Кожемяко на стройке встретил пьяный сторож. Он сообщил, что «строители на месте, работают», а потом не смог устоять на ногах и упал.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Пьяный сторож встретил российского губернатора на стройке и упал
Российский губернатор получил сложнейший перелом во время игры в баскетбол
Российский губернатор потребовал «какой-то расправы» с загрязняющими реки жителями