Пьяный сторож встретил российского губернатора на стройке и упал

Пьяный сторож встретил губернатора Приморского края Олега Кожемяко на стройке, сообщив, что «строители на месте, работают», а потом не смог устоять на ногах и упал. Свое состояние он объяснил тем, что у него выходной, передает издание «Подъем».

Однако российский губернатор не увидел на стройке ни людей, ни работы. Он рассказал, что власти решили расторгнуть договор с генподрядчиком.

Также Кожемяко отметил, что так относиться к работе, которую тебе доверили, непозволительно.

«Я б сказал, что по-хамски отнеслись, наплевательски. Это 18:30 было, рабочий день. Застали врасплох. Сегодня там уже директор на месте, сегодня там уже люди», — уточнил глава региона.

Ранее Кожемяко разместил в соцсетях видеоролик, на котором он запечатлен во время тренировки на спортивной площадке. В минутном видео 59-летний Кожемяко подходит к турнику и несколько раз демонстрирует на камеру гимнастическое упражнение подъем переворотом.