Губернатор Приморья показал в соцсетях свою тренировку с обнаженным торсом

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко разместил в соцсетях видеоролик, на котором он запечатлен с обнаженным торсом во время тренировки на спортивной площадке. Кадры появились в его Instagram-аккаунте в среду, 4 августа.

В минутном видео 59-летний Кожемяко подходит к турнику и несколько раз демонстрирует на камеру гимнастическое упражнение подъем переворотом. Губернатор запечатлен в шортах и без футболки в компании мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу Анатолия Долецкого, который, согласно информации из описания поста, работает пожарным.

«Хорошо размялись перед рабочим днем», — также отметил Кожемяко под видео, которое набрало более 70 тысяч лайков.

Комментаторы высказали свое восхищение физической форме губернатора. «Вы прям пример для подражания молодым людям», «Кто бы что ни говорил... Губернатор отличный», «Вот настоящий губернатор. Олег Николаевич, вы молодец и достойный пример для подражания», «Наш губернатор в прекрасной физической форме, приятно смотреть», — высказались жители края.