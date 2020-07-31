Российская школьница отличилась знаниями и получила Mercedes от губернатора

Российская выпускница отличилась знаниями и получила Mercedes от губернатора Московской области. Об этом сообщает портал «360».

По информации издания, Алиса Бугрова приняла участие в Европейской олимпиаде по физике, которая проходила дистанционно. Она соревновалась в составе российской сборной с другими школьниками из 57 стран мира в течение шести дней и стала лучшей среди девушек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил победительнице автомобиль Mercedes на заводе марки, расположенном в Солнечногорском округе. Бугрова получила четырехдверную синюю машину мощностью 150 лошадиных сил с комфортабельным салоном.

Во время вручения подарка губернатор пожелал, чтобы все талантливые и одаренные молодые люди не покидали Россию, а реализовывали свой талант внутри страны, а особенно — в Подмосковье. Кроме того, Воробьев поблагодарил сотрудников автомобильного завода за добросовестную работу.

Журналисты также подчеркивают, что выпускница планирует продолжить обучение в Московском физико-техническом институте (МФТИ) в Долгопрудном.

В феврале 2018 года российские спортсмены, завоевавшие медали Олимпийских игр в Пхенчхане, получили в подарок автомобили BMW. Так, обладатели золотых наград получили по BMW X6, серебряным призерами вручили BMW X5, а бронзовым — BMW X4. Всего было награждено 46 олимпийцев.