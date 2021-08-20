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Российский губернатор потребовал «какой-то расправы» с загрязняющими реки жителями

Глава Калининградской области потребовал «какой-то расправы» с теми, кто загрязняет реки
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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов потребовал «какой-то расправы» с виновными в загрязнении реки Лесная в Калининграде стоками. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я требую уже какой-то расправы с теми, кто загрязняет реку Лесную. Я знаю, что в ходе последнего выездного контрольного мероприятия выявили 63 незаконных выпуска в реку, все закрыли, затампонировали все то, что шло с территории предприятия "Инмар", но там огромное количество частных домов», — отметил Алиханов.

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Он поручил предусмотреть 80 миллионов рублей на следующий год для расчистки реки от иловых отложений.

«Такая же ситуация у нас в районе Сельмы — канал, который впадает в Верхнее озеро. И потом все пишут: "Алиханов, спаси мертвых уточек". Притом что полгорода ходит туда как к себе в санузел. Почему до сих пор не демонтированы и не затампонированы все эти трубы, которые выпускаются из частных домов на Сельме?» — поинтересовался глава региона.

Он также попросил показать жителей, ответственных за то, что «утки дохнут» на Верхнем и Нижнем озерах.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова потребовала от губернаторов отчитаться о ходе подготовки регионов к массовой вакцинации населения от COVID-19. Также она запросила данные о наличии специального оборудования для хранения вакцины и помещений для этого и численности подготовленного медицинского персонала.

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