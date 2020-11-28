Голикова потребовала от губернаторов отчет о подготовке к массовой вакцинации

Вице-премьер России Татьяна Голикова потребовала от губернаторов отчитаться о ходе подготовки регионов к массовой вакцинации населения от коронавируса. Об этом в субботу, 28 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

«Вы должны доложить о готовности с приложением плана региона по проведению вакцинации, включая сведения об организации транспортировки и хранения вакцины внутри региона», — потребовала вице-премьер.

Кроме того, она запросила сведения о наличии специального оборудования для хранения вакцины и помещений для этого, численности подготовленного медицинского персонала, а также данные о местах проведения вакцинации, «включая информацию о возможности довоза граждан до пункта проведения вакцинации».

«Мы рассчитываем, что вы всю эту информацию дадите сегодня, и мы сможем более детально на следующей неделе с учетом практического применения начать реализацию этой задачи», — отметила Голикова.

Согласно данным опрошенных журналистами представителей региональных властей, во многих субъектах рассчитывают начать массовую вакцинацию после Нового года.

Ранее 28 ноября сообщалось, что в России второй день подряд выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса за сутки — 27 100 в 85 регионах.