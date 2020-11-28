Российский ученый усомнился в «истинной» причине пандемии коронавируса

Российский микробиолог Сергей Иванов раскритиковал утверждение немецкого эпидемиолога Александра Кекуле об «истинной» причине пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Свою позицию он рассказал газете «Московский комсомолец».

«Профессор Кекуле — это немецкий Жириновский от медицины», — заявил Иванов. Он пояснил, что уважаемый ученый «любит перед прессой сказать что-нибудь эффектное».

Так, рассказал россиянин, Кекуле недавно заявил, что от карантина больше вреда, чем пользы, и подобную практику нужно прекращать, поскольку для тех, кому нет 50 лет, коронавирус не смертелен, а вакцинация начнется нескоро. «Он — фрондер, постоянно критикует правительство, и тем самым привлекает прессу», — отметил Иванов.

27 ноября Кекуле заявил, что в настоящее время человечество имеет дело с итальянским штаммом SARS-CoV-2, который доминирует над уханьской разновидностью и возник на севере страны из-за мутации в S-белке, что сделало его более заразным. По мнению Кекуле, к такой ситуации привело то, что европейские власти и общественность не восприняли угрозу всерьез и игнорировали предупреждения ученых об опасности вируса.