В России выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса за сутки — 27 100 в 85 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией в субботу, 28 ноября.

Наибольший прирост числа инфицированных наблюдается в Москве (7320), Санкт-Петербурге (3695), Московской области (1065), Нижегородской области (464), Республике Карелия (399), Свердловской области (390) и Архангельской области (367). Меньше всего — в Чукотском (10) и Ненецком (2) автономных округах.

Зафиксировано 510 летальных исходов. За 24 часа в России полностью выздоровели 27 296 человек.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 2 242 633 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период распространения инфекции в России выявлено 39 068 летальных исходов, выздоровели 1 739 470 человек.

Ранее вирусолог, профессор Виктор Зуев заявил, что ужесточение штрафов за несоблюдение масочного режима может стать даже более эффективным в борьбе с распространением коронавируса способом, чем блокировка городов. По его словам, ношение масок — самый действенный способ защиты от вируса, и если население не осознает их важность, надо вводить строгие меры.