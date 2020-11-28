Россия
 
Последние новости
В Грузии ввели локдаун с паузой на Новый год
В России умерли 510 пациентов с коронавирусом за сутки
На Украине нашли выход из конституционного кризиса
Установлено время прибытия скорой помощи к Марадоне
Эксперт назвал способы заработать с помощью смартфона
Глава МИД Украины ответил Лукашенко на рассказ о «перехваченном разговоре»
Александр Емельяненко назвал фаворита в бое Майка Тайсона и Роя Джонса
В США расширили способы смертной казни
В России заявили о готовности США к войне из-за «Северного потока-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

В России выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Софья Сандурская / РИА Новости

В России выявили более 27 тысяч новых случаев коронавируса за сутки — 27 100 в 85 регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с инфекцией в субботу, 28 ноября.

Наибольший прирост числа инфицированных наблюдается в Москве (7320), Санкт-Петербурге (3695), Московской области (1065), Нижегородской области (464), Республике Карелия (399), Свердловской области (390) и Архангельской области (367). Меньше всего — в Чукотском (10) и Ненецком (2) автономных округах.

Зафиксировано 510 летальных исходов. За 24 часа в России полностью выздоровели 27 296 человек.

Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 2 242 633 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период распространения инфекции в России выявлено 39 068 летальных исходов, выздоровели 1 739 470 человек.

Ранее вирусолог, профессор Виктор Зуев заявил, что ужесточение штрафов за несоблюдение масочного режима может стать даже более эффективным в борьбе с распространением коронавируса способом, чем блокировка городов. По его словам, ношение масок — самый действенный способ защиты от вируса, и если население не осознает их важность, надо вводить строгие меры.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В МВД оценили количество нарушителей ограничений по коронавирусу среди россиян
В России зафиксирован рекорд по смертности от коронавируса
Вирусолог предложил способ борьбы с коронавирусом эффективнее блокировки городов