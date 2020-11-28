В МВД оценили количество нарушителей ограничений по коронавирусу среди россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению ведомства, с начала пандемии сотрудники правоохранительных органов привлекли к административной ответственности более 1,1 миллиона человек за нарушение правил, принятых для борьбы с распространением вируса. Абсолютное большинство из них были привлечены по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», которая предполагает минимальный штраф в размере тысячи рублей. В МВД также рассказали, что общая сумма штрафов составила более 1,7 миллиарда рублей.

Ранее вирусолог и профессор Виктор Зуев заявил, что ужесточение штрафов за несоблюдение масочного режима может стать даже более эффективным в борьбе с распространением коронавируса способом, чем блокировка городов. По его словам, ношение масок — самый действенный способ защиты от вируса, и если население не осознает их важность, надо вводить строгие меры.