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Российский губернатор призвал мэров региона отдать машины врачам

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Фото: @evgenykuyvashev / Instagram

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к мэрам региона с призывом отдать автомобили администраций врачам, работающим с больными COVID-19. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Российский губернатор отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе пока не улучшается, у больниц не хватает ресурсов из-за большого числа пациентов, а участковые врачи физически не успевают на все вызовы. «Я решил поддержать инициативу и отдать часть машин правительства Свердловской области больницам», — написал Куйвашев.

Он напомнил, как в прошлом году призывал мэров отдать медикам автомобили своих администраций, многие тогда пошли навстречу. «И вот я снова прошу глав наших городов об этом. Больницам необходима помощь», — попросил губернатор.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отчитал депутатов, не привившихся от коронавируса, и попросил организовать пункт вакцинации прямо в здании после заседания законодательного собрания. Он поручил привезти вакцину в заксобрание, а всем, кто привьется распорядился дать выходной.

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