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Свердловский губернатор возмутился отсутствием рабочих на мосту с пробкой

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Евгений Куйвашев
Евгений Куйвашев
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Губернатор Свердловской области Евгений Кувайшев возмутился отсутствием рабочих на мосту, из-за ремонта которого образовалась пробка. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«С удивлением обнаружил, что на участке нет ни одного рабочего! И это в то время, когда рядом водители стоят в огромной пробке», — говорится в сообщении.

Губернатор вызвал подрядчика к себе на разговор, подчеркнул, что работать подобным образом нельзя.

Ранее сообщалось, что из-за ремонта моста в Екатеринбурге образовалась четырехкилометровая пробка. В городской администрации уточнили, что на одном из участков дороги полностью перекрыто движение на выезд из города, а проезд организован по одной встречной полосе.

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