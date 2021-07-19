Екатеринбург зачистят от тополей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился зачистить Екатеринбург от тополей. Деревья вредят населению своим пухом, который летом часто становится причиной пожаров, пишет чиновник в своем Instagram.

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Куйвашев поручил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову в ближайшие 10-15 лет полностью уничтожить тополиные посадки на улицах и в парках административного центра региона, заменив их другими деревьями. Губернатор подчеркнул, что осознает значимость зеленых уголков в уральских городах, и попросил жителей спокойно отнестись к предстоящим вырубкам.

«Пух от тополей надоел уже практически всем: мало того, что он лезет в лицо, заполняет квартиры и вызывает аллергию, в этом году он стал причиной сотен пожаров. Я поручил мэру изучить опыт других городов. Чтобы заменить тополя на другие деревья, нам придется их убрать», — пояснил Куйвашев.

Ранее российский аллерголог-пульмонолог Ирина Кузнецова заявила, что тополиный пух особенно опасен для людей, страдающих поллинозом (сезонным аллергическим риноконъюнктивитом) и бронхиальной астмой. Спасаться от пуха в квартире эксперты советуют при помощи москитных сеток на окна и влажной уборки.