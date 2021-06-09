Россиянам назвали способы защититься от тополиного пуха

Аллерголог-пульмонолог Ирина Кузнецова рассказала, для каких групп людей тополиный пух представляет наибольшую опасность. Врач также назвала россиянам способы, как защитить организм от воздействия аллергена, сообщает Москва 24.

Специалист объяснила, что тополиный пух, в первую очередь, опасен для людей, страдающих поллинозом и бронхиальной астмой. Такие пациенты могут реагировать на аллергены кашлем, чиханием и приступами астмы.

Людям с поллинозом и бронхиальной астмой Кузнецова посоветовала как можно реже покидать дом во время цветения тополя. Если такой возможности нет, то после возвращения с улицы аллерголог порекомендовала незамедлительно принять душ и отправить одежду в стирку. Кроме того, следует носить с собой антигистаминные или гормональные лекарства, прописанные лечащим врачом.

Кроме того, Кузнецова порекомендовала аллергикам соблюдать специальную диету во время активного цветения растений. При аллергии на пыльцу врач призвала отказаться от фруктов с косточками и орехов. При наличии реакции на луговые травы нужно исключить из рациона свежую выпечку и дрожжевые продукты. Если у человека наблюдается повышенная чувствительность при контакте с сорными травами, пульмонолог посоветовала не употреблять бахчевые.

Ранее врач посоветовала аллергикам исключить из рациона некоторые продукты. Например, яблоки, груши, сливы, персики, морковь, сельдерей и петрушку не стоит употреблять в сыром виде, а также в виде соков, особенно свежевыжатых.