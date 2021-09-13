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Присяжные оправдали вора в законе Костю Канского по антиворовской статье

В Красноярске присяжные вынесли оправдательный вердикт вору в законе Косте Канскому
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Кадр: ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярском краевом суде коллегия присяжных признала невиновным обвиняемого Константина Найбауэра — известного в криминальном мире вора в законе Костю Канского. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Подсудимому вменялась антиворовская статья — 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Однако присяжные посчитали неубедительными доводы следствия и оправдали Найбауэра.

На заседании 16 сентября пройдет обсуждение вердикта. На основании решения присяжных суд должен вынести оправдательный приговор. Подсудимый отрицал свою вину во вменяемом ему преступлении.

21 сентября 2020 года сообщалось о проблемах с отбором присяжных в коллегию, которым предстояло судить авторитета. Кандидаты не явились в суд. Расследованием дела Кости Канского занималось МВД. По данным полиции, он был коронован в 1997 году. В сферу влияния Канского входили Красноярский край и Тува. Благодаря своему статусу в криминальной мире он давал распоряжения и указания местным преступным элементам. У него две судимости: в 1982 году — за угон машины, и в 2008-м — за незаконное хранение наркотиков.

Константина Найбауэра задержали 19 октября 2019 года в его загородном доме. Операцию проводили полицейские и бойцы спецназа. В июле 2011 года он пережил покушение. Неизвестный пять раз выстрелил в авторитета, когда тот заходил в подъезд своего дома.

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