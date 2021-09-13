Популярный российский комментатор покинул «Матч ТВ» после шести лет работы

Популярный российский спортивный комментатор Денис Казанский сообщил о своем увольнении с «Матч ТВ», где он проработал последние шесть лет. Новость о том, что журналист покидает телеканал, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

Казанский отметил, что в общей сложности проработал 15 лет в холдинге «Газпром-медиа». Он назвал этот период «большой и важной» частью его жизни, которая позволила получить «неоценимый опыт». Журналист поблагодарил канал за то, что тот помог ему реализовать многие мечты и идеи.

«У каждого из нас в жизни наступает момент, когда он должен бросить себе новый вызов для перехода на следующий этап в своем развитии. Я считаю, что время для этого шага наступило. Хочу немного расширить зону комфорта и попробовать себя на другом уровне», — сказал комментатор.

По словам бывшего сотрудника «Матч ТВ», он уволился по собственному желанию, а его решение не было связано с финансовыми условиями или внутренними делами канала.

«Это было мое и только мое решение, я руководствуюсь исключительно внутренними ощущениями. Да, так получилось, что мой уход совпал с другими изменениями на канале, но, как пишут в титрах перед началом фильма, любое сходство с реальными событиями случайно»,— заключил Казанский.

В начале сентября стало известно, что Тина Канделаки ушла с поста генерального продюсера «Матч ТВ». Она получила повышение до заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа».