На Украине испугались перехода на латиницу из-за слов Путина об «анти-России»

Переход на латиницу не поможет Киеву отдалиться от Москвы, но лишь подтвердит логику президента Владимира Путина о превращении Украины в «анти-Россию». Об этом на своей странице в Facebook написал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Дипломат раскритиковал идею перевода украинской письменности на западный манер и отметил, что такой подход не сделает жителей страны более прогрессивными. По его словам, кириллица является совершенно независимой от России частью «украинской ДНК» и не нуждается в реформах. «Именно кириллицей писали тысячи патриотов Украины, граффити на стенах Святой Софии, кстати, тоже написаны кириллицей», — напомнил Климкин.

Он также испугался последствий для страны в случае продолжения этой дискуссии, отметив, что она лишь играет на руку российским политикам, в том числе Путину. «Помните, он в своей статье писал, что Украины нет, она искусственная, а есть лишь попытки создать из нас "анти-Россию"», — добавил экс-министр.

Ранее за отказ от кириллицы выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, что поддерживает хождение на Украине двух языков — украинского и английского. «Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы», — сказал чиновник.

Украина — не первая страна постсоветского пространства, которая задумалась о переходе на латиницу. В октябре 2017 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года. В 2020-м, занявший место главы государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход будет идти постепенно и без искусственного ускорения.