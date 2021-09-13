Иркутянин отправился в плавание на самодельном корабле викингов

Иркутянин Владимир Томилов отправился в плавание по Ангаре на самодельном корабле викингов. Об этом он рассказал в интервью «Вести Иркутск».

По словам мужчины, плотницкого образования у него нет — он создал судно, которое назвал «Ворон», самостоятельно, опираясь на информацию из книг и интернета. На изготовление ушло более трех лет.

«Страшно проснуться и понять, что это был чудесный сон. Команда со мной, семья со мной. Дочка в гаджетах не сидит, а идет на веслах. Я счастлив в данный момент», — поделился он впечатлениями.

Кораблестроитель признался, что мечтает также отправиться в путешествие по Байкалу и построить настоящее поселение викингов, где будет разводить скот и выращивать пшеницу.

Ранее в июле известный путешественник Евгений Ковалевский и чемпион России по парусному туризму Станислав Березкин отправились в двухлетнюю кругосветную экспедицию. За два года они планируют посетить 40 стран. Россияне пройдут маршрут на парусном тримаране, который сконструировали специально для плавания.