Построенный в Карелии корабль сняли в фильме про гардемаринов

Корабль, который спроектировали и изготовили на верфи «Варяг» в Петрозаводске, сняли в фильме про гардемаринов. Об этом сообщает издание «Столица».

Речь идет о картине «Гардемарины 1787. Война», режиссером и сценаристом которого выступила Светлана Дружинина. Всего было выпущено четыре части фильма, а нынешняя появится на экранах в 2022 году.

Согласно материалу, в 2011 году карельские мастера создали парусное линейное судно, которое является точной копией корабля «Гото Предистинация». Отмечается, что специалисты построили надводную деревянную историческую часть корабля, а именно — парусное вооружение и старинные корабельные устройства.

В то же время работники Павловского судостроительного завода, расположенного под Воронежем, соорудили стальную подводную часть со всеми техническими системами. После завершения строительства деревянную конструкцию, которая состоит из более чем 2500 деталей, разобрали на секции и перевезли на место съемок картины.

В июле в Финском заливе заметили «летучий голландец». Жители Санкт-Петербурга заметили и сфотографировали явление, из-за которого кажется, будто плывущее вдалеке судно парит над водой.