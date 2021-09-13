Мужчина заехал в «МакАвто» и погиб под колесами своего автомобиля

The Mirror: канадец заехал в «МакАвто» и погиб под колесами собственного автомобиля

Посетитель «МакАвто» погиб под колесами собственного автомобиля в канадском городе Ванкувер, провинция Британская Колумбия. Об этом сообщает издание The Mirror.

Ранним утром мужчина, чье имя не сообщается, вместе с родственниками заехал в «Макдоналдс», чтобы купить еды. Водитель протянул кассиру банковскую карту, чтобы оплатить заказ, и уронил ее.

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Канадец вышел из машины, чтобы подобрать свою карточку. В этот момент автомобиль покатился вперед и зажал его между автомобильной дверью и окошком выдачи. Это произошло на глазах у родственников канадца и сотрудников «Макдоналдса».

Констебль полиции Таня Висинтин заявила: «Прибывшие на место сотрудники скорой помощи попытались реанимировать мужчину, но он скончался на месте происшествия. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и друзьям этого мужчины». Полиция расценила произошедшее как несчастный случай.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Флорида, случайно нажав на газ, задавил отца, который учил его парковаться.