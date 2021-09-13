Папа Римский процитировал Достоевского

Папа Римский Франциск процитировал притчу из романа русского писателя Федора Достоевского «Братья Карамазовы» в ходе визита в Словакию. Об этом сообщает ТАСС.

Он вспомнил притчу «Великий инквизитор», которую писатель включил во вторую часть романа, во время встречи с представителями местного экуменического совета.

Папа Римский отметил, что сообщество пережило годы «преследований атеистов», когда религиозная свобода оказалась перед лицом серьезного испытания. По его словам, соблазн вернуться к зависимости все еще остается, но не от режима, «а к худшему типу рабства».

«И это то, о чем предупреждает Достоевский <...> в знаменитой "Легенде о Великом инквизиторе"... Люди готовы отказаться от свободы ради более удобного рабства, чтобы кто-то решал за них, давал пищу и безопасность», — сказал он.

Ранее Папа Римский Франциск прокомментировал ситуацию в Афганистане словами президента России Владимира Путина, но приписал их авторство канцлеру Германии Ангеле Меркель. Он высказался об афганском кризисе, ссылаясь на заявления, сделанные в ходе переговоров Путина и Меркель в Москве. «Нужно прекратить безответственную политику вмешательства извне, стремление строить в других странах демократию, не учитывая традиции народов», — заявил он.