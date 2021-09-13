В русскоговорящем районе крупнейшего города США обнаружили странный феномен

Пользователь Reddit под ником G8g8g8 опубликовал несколько карт Нью-Йорка, на которых были указаны наиболее распространенные языки в разных районах города. Комментаторы обнаружили странный феномен в русскоговорящем квартале.

Судя по карте, самым популярным языком в крупнейшем городе США оказался английский — он покрывает подавляющее число районов. На втором месте по распространенности находится испанский язык, а на третьем — русский.

Многих пользователей сети поразило, что в Нью-Йорке есть крупный район, в котором большинство людей говорит на русском языке. «Я так и думал, но русский все равно удивляет», — написал юзер под ником ScarAdvanced9562. С ним согласился vigilantcomicpenguin, который считал русскоязычные кварталы «историческим пережитком».

Комментатор под ником lateja объяснил, что речь идет о районе Брайтон Бич — месте, куда заселялись эмигранты из СССР в конце прошлого века.

«Это буквально капсула времени СССР/России 1980-1990 годов. Это самый странный феномен… Образ жизни, менталитет, музыка, стиль одежды и сленг — все это прямо из начала 90-х, когда мафия наводнила Россию. Это буквально как в кино», — заявил пользователь Reddit. Он добавил, что подобных мест в мире больше не существует.

Ранее пользователь Reddit с ником filosoful опубликовал советский плакат, пропагандирующий отказ от алкоголя и курения. Изображение, посвященное здоровому образу жизни, вызвало споры среди пользователей сети.