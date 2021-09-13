ЦБ назвал признаки подозрительных кошельков и карт

Российский ЦБ назвал восемь признаков, по которым банки могут выявить карты или электронные кошельки, используемые в теневом бизнесе в качестве платежных каналов. Предполагается, что кредитные организации смогут не только выявлять, но и предотвращать сомнительные операции. Как пишет газета «Коммерсантъ», меры должны если не прекратить действие большинства схем, то значительно затруднить их реализацию.

ЦБ намерен бороться с казино, финансовыми пирамидами и иным теневым бизнесом, который использует карты или электронные счета в качестве платежных каналов. Всего таких признаков восемь, регулятор призвал обращать особое внимание на необычно большое (более 10 в день или более 50 в месяц) число контрагентов-физлиц и на количество проведенных физлицами операций (более 30 в день).

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Также подозрительными считаются короткий промежуток времени (одна минута и менее) между зачислением средств и списанием и операции по зачислению и списанию средств, проводимые в течение 12 часов одних суток.

Кроме того, признаком теневых переводов признали отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, связи и прочее), а также совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка. Также подозрительным считается тот факт, что в течение недели средний остаток на счете меньше 10 процентов от среднедневного объема операций. Если одновременно наблюдается два или более признака, такую карту или счет ЦБ призывал блокировать.

Опрошенные изданием эксперты соглашаются, что эти меры могут обеспечить желаемый эффект. Однако есть риск, что пострадают и обычные граждане, чьи переводы и платежи легальны. «Как отличить торговца от именинника, которому несколько десятков его друзей скинули по 5 тысяч рублей в качестве подарка?» — поинтересовался председатель совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Так называемой процедуры «обеления» в случае ошибочной блокировки не предусмотрено.