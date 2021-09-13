Российская певица, бывшая участница группы «Серебро» Ольга Серябкина объявила о своей беременности. Интервью с ней опубликовало издание Tatler.

Отцом ребенка станет бизнесмен Георгий Начкебия. Пара поженилась тайно, об их свадьбе стало известно год назад.

«Очень долгое время я была максимально сосредоточена на карьере. И только когда вышла замуж, поняла, что хочу иметь полноценную семью. А еще захотелось жить за городом», — призналась 35-летняя исполнительница.

Она пояснила, что беременность была запланированной, а о своем положении Серябкина узнала в марте. Поначалу она держала эту новость в секрете. «Новость была очень радостная и неожиданная. Мы были по-настоящему счастливы, потому что очень хотели этого», — сказала Серябкина.

По словам артистки, она хорошо переносит беременность и не чувствует физических ограничений. Она продолжает давать концерты, однако отказывается от дальних перелетов. Рожать Серябкина планирует в Москве и отмечает, что ребенок появится на свет в конце этого года.