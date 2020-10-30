Российская поп-певица Ольга Серябкина тайно вышла замуж. Фотосессию артистки в свадебных платьях от российских дизайнеров опубликовал журнал Vogue.

Подготовку к свадьбе певица держала в строжайшей тайне. «Все очень просто: я не хотела создавать вокруг этого шумиху, особенно на стадии подготовки», — заявила Серябкина.

Женихом артистки стал молодой человек, занимающийся различными проектами. Фамилию избранника певица не разглашает, объясняя, что ее супруг — человек не медийный. «Георгию 32 года, он бизнесмен и занимается проектами в разных направлениях — от шоу-бизнеса до высоких технологий и нейросетей», — отметила Серябкина.

Издание Super сообщило, что женихом является бывший концертный директор певицы. Георгий Начберия — сын грузинского бизнесмена, экс-сотрудник лейбла Malfa Максима Фадеева.

В середине октября 2020 года российская поп-певица высказалась о музыкальном таланте рэпера Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев). То, что делает исполнитель с точки зрения «музыкального формата», певице не близко.