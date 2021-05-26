Ольга Серябкина назвала Леонтьева Леонидом и призвала его уйти на пенсию

Российская певица, бывшая участница группы SEREBRO Ольга Серябкина призвала своих коллег по цеху Валерия Леонтьева, Олега Газманова и Николая Расторгуева уйти на пенсию, потому что «им пора». Об этом исполнительница заявила в эфире YouTube-шоу «Ночной контакт».

Кроме того, артистка ошиблась и назвала Валерия Леонтьева Леонидом. «Я, к примеру, считаю, что Леониду Леонтьеву пора уходить. Он не Леонид? Это не имеет значения. Он прекрасный певец, но возраст все-таки. (...) Газманову тоже пора, и Расторгуеву», — заявила Серябкина.

При этом сама завершать карьеру певица не намерена. По ее мнению, она не успела раскрыть свой творческий потенциал.

Ранее исполнительница Лолита Милявская раскрыла размер своей пенсии. По словам певицы, она получает от государства порядка 23 тысяч рублей. При этом артистка пожаловалась на инфляцию, рост стоимости коммунальных услуг и взносов за капремонт.