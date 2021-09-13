Белый дом прокомментировал испытание новой ракеты в КНДР

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США по-прежнему готовы вести диалог с КНДР. Это предполагает возможность проведения переговоров в любое время и без предварительных договоренностей, сообщает РИА Новости.

Белый дом прокомментировал испытание новой крылатой ракеты в КНДР, подчеркнув, что в Вашингтоне сохраняют настрой на прямое дипломатическое взаимодействие с представителями Пхеньяна. Диалог в такой манере подразумевает общение «в любое время, любом месте и без предварительных условий».

«Что касается Северной Кореи, то наша позиция не изменилась. Мы по-прежнему готовы к диалогу с КНДР в целях достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова. В этом смысле ничего не изменилось», — подчеркнула Жан-Пьер во время брифинга.

Ранее стало известно, что Северная Корея 11 и 12 сентября провела успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности. Были протестированы различные части двигателей, системы управления и наведения, а также боеголовки и другие. Запущенные ракеты поразили цели на расстоянии в 1500 километров.