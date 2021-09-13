Подросток напал с ножом на загорающую девушку на популярном пляже

В Австралии, на популярном пляже Квинсленда, 16-летний подросток едва не зарезал загорающую девушку. Об этом пишет Daily Mail.

23-летняя отдыхающая принимала солнечные ванны, когда на нее напал неизвестный молодой человек — он нанес ей ножевые ранения в живот и шею, а затем скрылся с места преступления.

К пострадавшей оперативно прибыли две бригады фельдшеров и доставили ее в больницу в тяжелом состоянии.

Отмечается, что девушка не была знакома со злоумышленником. В полиции предположили, что это была случайная атака. По словам сотрудников правоохранительных органов, ранее в жилом районе неподалеку от пляжа был замечен бегущий мужчина с длинными черными волосами и белой футболке. Однако является ли он нападавшим, пока неизвестно.

Ранее в сентябре в Абхазии пьяный турист из Самары ранил ножом двух человек. По данным местного МВД, путешественник из России в состоянии алкогольного опьянения напал на владельца гостиницы в Пицунде и отдыхающую из Новосибирска, а затем скрылся с места преступления. Полиция по горячим следам нашла мужчину во дворе соседнего дома.