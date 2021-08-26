Турист пожаловался на прожарку стейка и получил ножевое ранение от официанта

Британский турист, отдыхавший с супругой в Испании, пожаловался на прожарку стейка в одном из местных ресторанов и подрался с официантом. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел в ресторане Don Denis на курорте Кан-Пикафорт на Майорке. Как рассказали очевидцы, один из постояльцев остался недоволен качеством мяса, которое было подано его жене, и пошел ругаться с персоналом заведения.

После этого между одним из сотрудников кафе и туристом завязалась драка, в результате которой они оба получили ножевые ранения. Согласно информации местных СМИ, британца госпитализировали с поврежденной ногой и раной в животе, он потерял много крови до прибытия медиков. При этом официант получил травмы меньшей степени, однако тоже оказался в больнице после потасовки.

Как утверждает менеджер заведения, его сотрудник является миролюбивым бангладешцем, который не мог спровоцировать конфликт. Он также уверен, что именно турист был вооружен ножом во время драки.

Местная полиция не стала разглашать информацию об инциденте, а также отказалась раскрывать имена участников потасовки. Сотрудники правоохранительных органов продолжают вести расследование случившегося.

В ноябре прошлого года британские туристы стали зачинщиками нескольких массовых драк в отеле Дубая и испортили репутацию курорта. Сперва на записи видно конфликт между несколькими мужчинами и охранниками в холле гостиницы Five Palm Jumeirah, а затем кадры показывают схватку отдыхающих на пляже, которую удается остановить сотрудникам отеля.