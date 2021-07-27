Стало известно о примирении россиян и украинцев на курортах Турции

Туроператоры и представители туристической отрасли сообщили о том, что россияне и украинцы стали вести себя более мирно по отношению друг к другу на курортах Турции. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Так, по словам сотрудников объектов размещения, если несколько лет назад между туристами могли возникать драки или конфликты, то сейчас отдых стал гораздо спокойнее. «Такое впечатление, что люди просто перегорели. Несколько лет назад и драки были, и просто ругань. Сейчас же как-то все тихо», — поделилась работница отеля в Анталье.