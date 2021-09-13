Россиянам объяснили правила въезда в Испанию

Россиянам объяснили условия въезда в Испанию. О них в интервью «Интерфаксу» напомнил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Отмечалось, что несмотря на возобновление авиасообщения с Испанией с 21 сентября, по-прежнему сохраняется правило запрета на посещение страны с туристическими целями.

Так, въезд разрешен только тем гражданам, кто имеет вид на жительство в Испании, или тем, кто приехал с целью учебы, работы или лечения.

«Возобновление авиасообщения с Испанией позволит гражданам этой страны получать российскую визу, грузопассажирские рейсы перейдут в статус регулярных рейсов по квотам, которые определит оперштаб правительства РФ», — прокомментировал Горин.

Ранее в сентябре стало известно о возобновлении авиасообщения России с четырьмя зарубежными странами. Так, с 21 сентября будут разрешены полеты в Испанию, Ирак, Кению и Словакию.