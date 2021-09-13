Звезда сериала «Доктор Кто» пропала в Лос-Анджелесе

Американо-британская актриса Таня Фиар, известная по роли доктора Джейд Макинтайр в научно-фантастическом сериале «Доктор Кто», пропала в Лос-Анджелесе. Об этом сообщила ее подруга в Twitter.

В публикации отмечалось, что артистку последний раз видели 9 сентября в одном из районов Лос-Анжделеса — Голливуд-Боул. Данным сообщением также поделилось крупнейшее сообщество фанатов шоу «Доктор Кто» в Twitter.

Последний пост Фиар в соцсети датируется 30 августа. Тогда она выложила фотографию себя, стоящей на сцене во время стендап-шоу.

Актриса также известна широкой публике по таким фильмам, как «Пипец 2», «Мой ужин с Эрве» и телешоу «Чистота».

Ранее сообщалось, что американского актера Тома Круза обокрали, угнав автомобиль BMW с багажом стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов. Инцидент произошел во время съемок эпизода для новой части кинофраншизы «Миссия невыполнима».