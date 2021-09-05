Пропавшего без вести российского актера нашли погибшим

Артист театра в Кемерово 25-летний Максим Герцев, пропавший без вести, погиб

Актера кемеровского театра для детей и молодежи 25-летнего Максима Герцева, который пропал без вести 3 сентября, нашли погибшим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Информации об обстоятельствах гибели артиста пока нет, правоохранительные органы не комментируют ЧП.

Герцев 3 сентября уехал на автомобиле и больше на связь с родственниками он не выходил.

Он играл в кемеровском театре в нескольких спектаклях: «Доктор Айболит и его звери», «Портрет Дориана Грея».

24 июня злоумышленники избили российского актера Анатолия Хропова в центре Москвы. У него отобрали деньги, мобильный телефон, золотую цепочку и документы. Утверждалось, что актер спешил на спектакль, а затем перестал выходить на связь.