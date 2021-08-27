У Тома Круза угнали элитный BMW с багажом стоимостью 100 тысяч фунтов

Тома Круза обокрали, угнав его машину с багажом стоимостью более 10 миллионов рублей

Голливудского актера Тома Круза обокрали, угнав автомобиль BMW с багажом стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов (более 10 миллионов рублей). Об этом сообщает The Daily Mail.

Инцидент произошел в британском Бирмингеме, во время съемок эпизода для новой части франшизы «Миссия невыполнима». Элитный автомобиль Круза в этот момент был припаркован возле отеля, где остановился 59-летний исполнитель главной роли.

Известно, что злоумышленники использовали специальный сканер, чтобы скопировать сигнал от бесконтактного ключа. На это угонщикам понадобилось всего несколько минут. Пропажу обнаружил телохранитель Круза и сообщил в полицию.

Благодаря встроенной в транспорт системе отслеживания, автомобиль удалось найти. Однако все содержимое, которое сам актер оценил в десятки тысяч долларов, исчезло.

Ранее сообщалось, что Том Круз во время съемок фильма «Миссия невыполнима 7» приземлился на вертолете в чужом саду, а затем покатал на воздушном судне незнакомых детей. Отмечалось, что VIP-борт артиста остановился на территории дома семьи из Уорикшира из-за временного закрытия аэропорта Ковентри.