Автогигант потратился на бессмысленную для Маска технологию

Одна из крупнейших мировых автомобильных корпораций General Motors потратила миллионы долларов на американский стартап Oculii, разрабатывающий программное обеспечение для радарных датчиков на беспилотных автомобилях. Ранее от использования датчиков отказалась компания Tesla, сообщает Reuters.

Радарные датчики измеряют расстояние до окружающих объектов. На основе полученной информации определяется скорость автомобиля впереди, и автопилот замедляет или ускоряет машину. Датчики хорошо показали себя при недостаточном освещении и плохих погодных условиях. GM планирует использовать софт Oculii, чтобы улучшить разрешение радаров и увеличить долю своих частично и полностью автономных автомобилей на рынке. Сооснователь стартапа Стивен Хонг отметил, что значительные инвестиции автогиганта — это знак того, что в General Motors смотрят на будущее радаров с оптимизмом.

Тем временем Tesla отказалась от «бессмысленной», по мнению главы компании Илона Маска, технологии в некоторых своих моделях. По словам Маска, дополнительные датчики — радары и лидары — лишь увеличивают стоимость автопилота вдвое, хотя без них можно обойтись. Маск считает, что для работы автопилота вполне достаточно камер и искусственного интеллекта.

Стивен Хонг согласился с критикой датчиков со стороны Tesla. «Традиционные радары имеют очень низкое разрешение и фиксируют много посторонних шумов», — признал Хонг. Однако он добавил, что радары с высоким разрешением могут использоваться в случае поломки камеры и других датчиков, повышая тем самым безопасность беспилотного автомобиля. Хонг уверен, что, как только цены на радары снизятся, Tesla будет их использовать.

В последнее время беспилотная система Tesla подвергалась бурной критике. Причиной тому стало недавнее происшествие, в результате которого два человека погибли — пассажиры ехали на автопилоте Tesla. Инцидент стал поводом для расследования со стороны властей и привлек внимание американских сенаторов. Глава компании Илон Маск уже заявил, что его команда разработчиков старается повысить качество автономного управления.