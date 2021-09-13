Уничтожение арбузов на Украине попало на видео

На Украине сняли на видео, как фермеры в Херсонской области уничтожают непроданные арбузы

На Украине сняли на видео, как фермеры в Херсонской области уничтожают арбузы, которые не смогли продать. Об этом сообщает УНИАН.

На кадры попало, как люди с грузовика бросают арбузы на землю и ягоды разбиваются. В сети бурно отреагировали на ролик. Некоторые посчитали, что арбузы стоило отдать в детский дом.

Как отмечает агентство, в этом году цена на бахчевые на Украине оказалась очень низкая. Аграрии не могут продать урожай арбузов, поскольку рынок перенасыщен. Продукция начинает перезревать.

Ранее стало известно, что после выхода Великобритании из Евросоюза шотландские фермеры выбросили 3,5 миллиона соцветий брокколи и 1,9 миллиона соцветий цветной капусты. Это случилось из-за дефицита сборщиков и нехватки водителей грузовиков для перевозки овощей на холодильные предприятия. Нехватка консервированных продуктов вынудила ретейлеров предпочитать товар с коротким сроком годности, из-за чего переполнились склады, и теперь негде хранить заморозку.